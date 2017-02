Ekspertët tregojnë, ja çfarë i ndodh trupit tuaj kur kryeni marrëdhënie

Marrëdhëniet seksuale, përvec kënaqësisë që ju fal, ju sjell shumë të mira në organizmin tuaj.

* Seksi djeg deri në 101 kalori tek meshkujt, ndërsa tek gratë deri në 69.

* Seksi ndihmon të flini më mirë, pasi që pas orgazmës trupi liron hormonin relaksues të quajtur prolaktin.

* Seksi e ul shtypjen e gjakut dhe nivelet e stresit

* Seksi i rregullt sjell përfitime në sistemin kardiovaskular, për shkak se i zvogëlon rreziqet për sëmundje të zemrës.

* Disa studime sugjerojnë se meshkujt që ejakulojnë më shpesh kanë më pak rrezik të kancerit në prostatë.

* Seksi e përmirëson imunitetin dhe ju furnizon me mbrojtje nga gripat e zakonshëm

* Seksi e liron dhimbjen, prandaj gratë që zakonisht e injorojnë seksin për shkak të dhimbjeve të kokës, është mirë që të mos e bëjnë këtë…

* Disa studime tjera tregojnë se shpeshtësia e marrëdhënieve seksuale është e ndërlidhur edhe me një jetëgjatësi më të gjatë.

* Seksi i forcon lidhjet, pasi që oksitoksina, apo ndryshe e njohur si “hormoni i dashurisë”, lirohet gjatë intimitetit fizik dhe kontaktit lëkurë me lëkurë.