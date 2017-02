Ekspertët këshillojnë, seksi i çmendur si tek ‘’50 hijet e Greit’’ sjell përfitime shëndetësore

Fifty shades of Grey pas publikimit të filmit të dytë, është bërë tema më e diskutuar në shoqëritë e kafeve. Flitet për seksin e “ashpër”, i cili përfshinë lidhje, disiplinë e dominim.

Përveç kënaqësisë kjo ofron edhe përfitime shëndetësore.

Më poshtë ju sjellim disa prej tyre.

Redukton nivelin e stresit

Dhjetëra studime kanë treguar që personat që zhvillojnë seks, jashtë tradicionales, kanë nivele shumë të ulëta të stresit.

Përforcon imunitetin

Gjuajtjet dhe “shuplakat” ndihmojnë në qarkullimin e gjakut. Furnizimi i freskët me gjak ngopë muskujt dhe organet me oksigjen dhe hormone.

Ngritje e hormoneve që ju bëjnë të ndiheni mire

Shume çifte e kanë më të lehtë që të marrin vendime të rëndësishme. Sipas disa ekspertëve kjo ndodh ngaqë ata janë shumë të hapur sa i përket dëshirave të tyre seksuale.

Shëndet mendor më i mirë

Personat që praktikojnë seksin e ashpër, kanë qëndrim më të fortë dhe ndihen më të sigurt në vete.