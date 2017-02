E rëndë, tentoi t’i shpëtonte policisë nga 10 gr hashash, humb jetën adoleshenti

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lavagna, ku një 16-vjeçar humbi jetën, pasi u hodh nga ballkoni i apartamentit në katin e tretë të një pallati për ti shpëtuar kontrollit të policisë Financiare të Chiavarit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në periferi të Xhenovas. Mediat italiane raportojnë se gjithçka nisi gjatë një kontrolli rutinë antidrogë para liceut të shkencave Giannelline në Chiavari, ku adoleshentit iu gjet në posedim një sasi e vogël hashashi, rreth 10 gram.

Ndërsa dy financierët po bisedonin me prindërit e tij, një familje e njohur në Lavagna, djali u ngjit në kangjellat e ballkonit dhe u hodh poshtë.

“Fluturimi” nga tre kate i shkaktoi atij plagë dhe dëmtime në disa pjesë të trupit.

Ai u transportua menjëherë me një ambulancë drejt Cogornos, nga ku e priste një helikopter për ta dërguar në spitalin San Martino në Xhenova, raporton ora neës.

Por për fat të keq ai ndërroi jetë gjatë udhëtimit me ambulancë.

Nuk dihen shkaqet që e kanë shtyrë 16 vjeçarin të hidhet nga ballkoni, pasi siç bën me dije policia gjatë kontrollit në banesë nuk u gjet asgjë e dyshimtë.