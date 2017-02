E rëndë në Vlorë, gjendet i vetëvrarë 16-vjeçari

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Vlorë, ku mësohet se një 16-vjeçar është vetëvrarë me çifte. Sipas policisë, ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e djeshme në fshatin Fushë Dukat në Vlorë.

Njoftimi i policisë njofton: “16-vjeçari me iniciale D.J i dha fund jetës në një objekt ngjitur me banesën që shërbente si kasolle për bagëtitë e imta. Në momentin kur i riu minoren ka kryer këtë akt, ka qenë vetëm në banesë dhe është konstatuar i pajetë nga familjarët e tij (prindërit) sapo këta të fundit ishin kthyer nga Tirana.”

Ende nuk dihen shkaqet e vrasjes, ndërsa grupi hetimor po kryen hetimet për sqarimin e rrethanave dhe për zbulimin e shkaqeve të ngjarjes.

(foto ilustruese)