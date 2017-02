E rëndë, luftëtari britanik vret veten për të mos rënë në duart e ISIS (Foto)

Një luftëtar britanik në Siri mësohet se ka vrarë veten në mënyrë që të mos burgoset nga ISIS, raporton BBC.

Ryan Lock, 20 vjeç nga Chichester u vra më 21 dhjetor gjatë një beteje me shtetin Islamik për të rimarrë Raqqa. Luftëtari ishte vullentar me forcat e armatosura, YPG.

YPG it ha BBC se gjurmë të një plage me armë zjarri janë gjetur nën mjekër” duke lënë të nënkuptohet se është vetëvrasje

Burimet thanë se pesë luftëtarë u rrethuan nga Shteti Islamik në fshatin Ja’bar dhe ata shfaqën rezistencë përpara se të vriteshin

Pasi u arrit të merreshin trupat e tyre analizat kanë treguar se “luftëtari britanik ka vrarë veten me qëllim që të mos binte në duart e ISIS” shkruan BBC