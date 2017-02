Dy termete “lëkundin” Shqipërinë e Mesme

Dy termete jane regjistruar me 1 shkurt 2017 ne Shqiperine e Mesme.

Njeri termet ka qene ne jug te Ballshit me fuqi 2.8 balle ndersa tjetri ka rene ne juglindje te Cerrikut, me fuqi 2.4 balle.

Lekundje jane regjistruar edhe ne zonen e Beratit por ende nuk ka konfirmim per kete fenomen ne kete zone diten e sotme, pas termeve te forta qe rane atje javen qe shkoi.

Data: 1/02/2017

Ora: 19:49:15

Magnitude=2.8

Place: 3km Jug Ballsh

Thellësia: 3 KM

Data: 01/02/2017

Ora: 02:19:05

M=2.4

Gostime, 6 Km J-L Cerrik

Thellësia: 13 KM