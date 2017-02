Dy shqiptarët nga Shkodra masakrojnë italianin në Asti

Dy shqiptare nga Shkodra me qendrim ne Asti te Italise jane arrestuar nga policia e ketij qyteti ne kuader te nje operacioni per zbulimin e vrasesve te shtetasit Italian Francesco Indino.



Ngjarja ndodhi mengjesin e se shtunes forca te shumta te policise kane vene ne pranga pese persona nen akuzen:vrasje me dashje ne bashkepunim ne kuader te operacionit “Cometa 2015”.

Shtetasit Afrim Jahja 40 vjec, Alban Hila 45 vjec, Massimo Blandini 44 vjec, Stefano Pietro Bagnasco 56 vjec dhe Calogero Miglioto 57 vjec jane emrat e personave qe akuzohen per ngjarjen e rende.

Dy shqiptaret nga shkodra dhe tre italiane nga Sicilia, jane vendosur nen akuze per ngjarjen qe ka ndodhur ne “Piaza Campo Del Palio” te Astit, me 25 Qershor 2015 ku viktime ngeli Francesco Indino.

Krimi besohet se ka te beje me nje borxh prej 20 mije eurosh qe Bagnasco I cili merrej me shitjen e fruta perimeve I kishte 44 vjecarit Blandini.

Ne keto kushte, punetori I Bagnascos, viktima e mevonshme Indino, ka nderhyre per te shmangur sherrin por eshte perballur me dhunen e ushtruar nga Jahja e Hila.

Pas perplasjes fizike, Indino ka pesuar fraktura te shumta ne te gjithe trupin qe me pas I kane shkaktuar atij vdekjen ne spitalin e qytetit te Astit.