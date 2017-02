Bëjani këto dy pyetje vetes, do t’ju tregojnë se jeni e dashuruar

Dashuria dhe misteri i saj nuk ka fund. Shkencëtarë besojnë se kanë gjetur një set pyetjesh që tregojnë qartë se a ekziston ajo, ose nëse marrëdhënia juaj do të përfundojë me divorc.

Ato janë:

“Sa jeni i lumtur me njeriun që jeni martuar në krahasim me atë se sa i lumtur do të ishit në nuk do të ishit të martuar me të?” dhe “Si mendon se do të përgjigjej partneri juaj në këtë pyetje?”.

Universiteti i Virgjinias ekzaminoi rreth 4,000 çifte dy herë, për gjashtë vite, dhe të dhënat e tyre u analizuan më pas.

Të dhënat zbuluan se ata të cilët thanë që nuk do të ishte më keq sikur të ishin single kishin më shumë gjasa që të ndahen.

Vetëm 40% e pjesëmarrësve ia qëlluan se si ndjehet partneri i tyre për marrëdhënien e tyre, që është “rrënja” e shumë problemeve në marrëdhënie.

Tani, bëjani vetes këto pyetje!