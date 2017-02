Djali i deputetit godet me grushte 17-vjeçarin, përfundon në komisariat

Djali i deputetit Mhill Fufi ka sërish probleme me policinë. Sipas Policisë, Geri Fufi së bashku me shokun e tij me iniciale R.S kanë goditur me grushte një bashkëmoshatar të tyre.

“Geri Fufi bashkë me shokun e tij, R. S., përballë shkollës ‘Besnik Sykja’, kanë goditur me grushte 17-vjeçarin D. S., i cili më pas ka bërë një denoncim në polici”, thuhet në njoftimin e policisë.

Efektivët e komisariatit numër 2 kanë shoqëruar dy adoleshentët dhe pas marrjes në pyetje është vendosur që ata të hetohen në gjendje të lirë.