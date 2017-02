DJ i famshëm zgjedh të vdesë në Zvicër me eutanazi, debati trondit Italië

Një debat të madh mediatik e politik në Itali u shkaktua pas zgjedhjes se rrugës së eutanazizë (vetëvrasje e asistuar nga mjekët) nga nje DJ i suksesshëm, Fabiano Antoniani 39 vjeç nga qyteti i Milanos.

Me ndihmën e një organizate joqeveritare, DJ i famshem ka zgjedhur të udhëtojë drejt Zvicrës për të praktikuar eutanazinë dhe paraditen e sotme ka ndërruar jetë.

Për shkak të një aksidenti rrugor, në qershor të 2014, Fabiano Antoniani kishte mbetur i verbër e tetrapelgjik.

Për 3 vite rresht e pas shumë tentativash me terapi të pasuksesshme rehabilituese, Dj italian jetonte i paralizuar në shtrat, i ndihmuar për të marrë frymë e për t’u ushqyer me anë të aparateve mjekësore.

Tri herë, Fabiano Antoniani, i ndihmuar nga e fejuara e tij i kishte shkruar letër Parlamentit italian e së fundmi dhe vetë Presidentit të Republikës Sergio Mattarella që ta lejonin të vdiste.

Në Itali është e ndaluar praktikimi i eutanazisë e me kërkesën e mjaft shoqatave e organizatave qeveritare 6 dekrete ligjesh janë prezantuar në Parlamentin italian, por ende janë të bllokuar në Komisionet Parlamentare.

Në profilin e tij në rrjetet sociale, Dj Fabiano me anë të së fejuarës së tij shprehej se ” Jam i bllokuar në shtrat, nuk shoh, nuk lëviz, ndjehem si në kafaz. Dua të vdes e t’i jap fund këtij ferri dhimbjesh, dhimbjesh e dhimbjesh.”

Me ndihmën e shoqatës ‘Luca Coscioni’, me seli në Romë, e cila promovon të drejtën e zgjedhjes së jetës për personat me sëmundje të pakurueshme si dhe të drejtën e aplikimit të testamentit biologjik, Dj italian ka udhëtuar dje drejt Zvicrës duke realizuar dëshirën e tij për t’i dhënë fund jetës.

39-vjeçari italian Fabiano Antoniani ka ndërruar jetë paraditen e sotme në Zvicër duke realizuar dëshirën e tij.

Një debat të tillë mediatik ka shkaktuar rreth 10 vite më parë në Itali dhe rasti i gazetarit Piergiorgo Welby i cili vuante nga distrofia muskulare, e që zgjodhi rrugën eutanazisë.