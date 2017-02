Dita e tretë e protestës dhe 26 vjetori i rrëzimit të bustit, flet Zogaj: Të rrëzojmë monumentin e zgjedhjeve të blera dhe të vjedhura

Një reagim për protestën e PD-së para kryeministrisë për rrëzimin e qeverisë Rama, vjen nga Preç Zogaj. Ai iu bashkua çadrës së protestës së opozitës, nga ku ndanë kujtimet e 26 viteve më parë të rrëzimit të bustit të diktatorit, Enver Hoxha.

Ashtu si në ’91 tha Zogaj, edhe sot populli shqiptar i është bashkuar PD, por kësaj here për të rrëzuar monumentin e blerjes dhe vjedhjes së zgjedhjeve.

“Demokracia nuk mund të shartohet me zgjedhjet e blera dhe të vjedhura” tha ai.

‘’ Refleksione ka shumë, do them vetëm një. Lëvizja Studentore e 20 shkurtit, Lëvizja Sindikaliste, Popullore dhe Politike e 20 shkurtit na ka lënë këtë mesazh që është i gjallë sot e kësaj dite. Demokracia nuk mund të shartohet me diktaturën. Disa thonë se nga ky shartim lind demokratura, nuk është e vërtetë, dikatura e mund demokracinë nëse jetojmë në këtë shartim. Sot demokracia nuk mund të shartohet me zgjedhjet e blera dhe të vjedhura. Kjo është historia e re ku populli shqiptar është bashkuar me PD për të rrëzuar monumentin e zgjedhjeve të blera dhe të vjedhura, zgjedhjeve të prishura, ky është monumenti. Ky si një kusht për të filluar një histori të re. Viktor Hygo thoshte: Nuk ka fuqi më të madhe se një kauzë koha e së cilës ka ardhur. Koha e zgjedhje të lira në Shqipëri ka ardhur. Destini është vetëm një. Kjo është një lëvizje që lëviz vetëm në një rrugë, është vetëm fitorja dhe nuk ka alternativë tjetër.’’- tha Zogaj.