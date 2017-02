Dikur pornostare, sot princeshë. Njihuni me vajzën më fatlume në botë (Foto)

Sofia Hellqvist ka qenë një pornostare shumë e pelqyer nga meshkujt.Me hiret dhe fotot e saj kjo vajzë e lindur në 1984 në periferi të Stokolmit i çmendte fansat e fotove të nxehta. E gjithë historia e jetës së saj është një zinxhir rastësish fatlume të denjë për episodin e dytë të “Prety ëomen”. Ajo ishte kamariere në një bar por aty u njoh me një fotograf që e ftoi të bënte foto të nxehta.

Ajo më pas merr pjesë në një emision televiziv dhe egjithëse nuk e fiton konkursin aty fluturon drejt Nev Yorkut ku filloi të ribëjëj kamarieren për të pasur mundësi të paguajë mësimet e veta të jogës.

Me tu rikthyer në vend ajo e u prezantua me princin Carl Philip i cili në atë kohë kishte një lidhje të konsoliduar me Emma Pernald që prej dhjetë vjetësh.

Por shtypi rozë suedez e zbuloi lidhjen mes ish pornostares dhe princit në vitin 2010 kur ata jetonin në fshehtësi mes Nev Yorkut dhe Mtokholmit. Martesa e tyre, që u bë në verën e 2015, shokoi aristokracinë e Europës, pasi nuk ishte parë ndonjëherë që një princeshë të ketë qënë pornostare.