Dhunonte sistematikisht djalin 27-vjeçar, në pranga babait të alkoolizuar në Vlorë

Një 58-vjeçar nga Vlora është arrestuar pasi akuzohej se dhunonte sistematikisht djalin e tij. Burimet bëjnë me dije se është arrestuar shtetasi Tofik Isufin.

Të njëjtat burime theksuan se ka qenë pikërisht djali i tij, 27-vjeçari me inicialet D.I., ai që ka bërë denoncimin në polici.

Po ashtu raportohet se dje, Isufi në gjendje të dehur, kishte kanosur dhe goditur me sende të forta pranë banesës së tyre djalin e tij. Veprime këto të cilat i kishte të përsëritura edhe më parë. Materialet në ngarkim të tij iu përcollën prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.