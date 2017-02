Dhuna në stadiumin e Kukësit, policit i thyhet shkopi i gomës duke goditur tifozin

Në ndeshjen mes Kukësit dhe Partizanit të luajtur pasditen e sotme në qytetin e Kukësit pati një moment konflikti mes tifozëve, çka solli pezullimin e ndeshjes për disa minuta dhe rifillimin e saj pak më pas. Ajo që ndoshta na shpëtoi të gjithëve dhe nuk arritëm të vinim re, veç agresivitetit të tifozerisë dhe përleshjes edhe me forcat e rendit, tregohet në këtë video më poshtë.

Bëhet fjalë për thyerjen e shkopit të gomës së një polici në këmbët e një tifozi (sekonda 12­-13).

“JOQ isha sot në stadiumin e Kukësit duke parë ndeshjen Kukësi – Partizani. Po lmoja dhunën edhe tensionin që ndodhi aty por kapa diçka shumë interesante. Polici godet me shkop gome një tifoz në këmbë dhe shkopi i gomës thyhet. I ngel bishti në dorë dhe pastaj shkon të marrë shkopin që u këput. Kjo është policia që duam. Me shkopa gome mall kinez”, – thotë qytetari.



20170226-202847 by e-d21