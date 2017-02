Dhëndrin shqiptar e arrestojnë në mes të dasmës, ja arsyeja befasuese

Një shqiptar është gjendur në një situatë shumë tëvështirë në mes të dasmës së tij. Ai është arrestuar pak minuta para se të mbaronte ceremoninë martesore. Ngjarja e pazakontë ndodhi në Faaborg-Midtfyn të Danimarkës, ndërsa policia ishte ‘mysafirja’ e paftuar që prishi gjithë ceremoninë, shkruan ‘fyens.dk’. Shqiptari, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur po martohej me një 18-vjeçare, përcjell albinfo.ch.

“Mungonin edhe dy minuta dhe kjo ceremoni do të përfundonte”, ka thënë dhëndri gjatë një seance paraprake në Gjykatën e Svendborg. Komuna Faaborg-Midtfyn kishte zbuluar se dhëndri, shtetas shqiptar, kishte hyrë në mënyrë të paligjshme në Danimarkë dhe në vende të tjera të Shengenit për këtë çështje.

Për këtë arsye është alarmuar policia, kurse ai për këtë arsye ishte arrestuar tri herë në 24 orë.

34-vjeçar më 30 gusht 2012 nga autoritet greke ishte regjistruar si i padëshiruar në zonën Shengen deri në vitin 2018, kurse atij i është zgjatur ky dënim dhe tashmë nuk ka drejt deri më 2022 të shkojë në këto vende. Nusja e tij do të kthehet në Frankfurt, kurse ai për momentin do të mbahet në Danimarkë dhe pritet largimi i tij.