Detajet/ Grabitja në Rinas, gjykata merr vendimin për dy autorët. Avdulaj pranon disa episode, Kupa: Nuk kam lidhje

Ditën e sotme, dy nga të dyshuarit për grabitjen e parave në Rinas, janë vënë përballë gjykatës, për të marrë dënimin. Mësohet se Neim Avdulaj dhe Ernest Kupa u lanë në burg. I pari që u njoh me masën e sigurisë ishte Neim Avdulaj, i cili gjatë seancës ka pranuar disa episode, me pas ka nderhyre avokati dhe nuk ka folur me.

Ndërsa Ernest Kupa nuk ka pranuar asgjë, madje ai ka deklaruar se nuk ka lidhje as me ngjarjen dhe as me Ilir Kupen. Sipas tij thjesht kanë të njëjtin mbiemër.