“Dëshmitari dixhital”: Janë vjedhur jo një, por dy furgona të blinduar me para

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar nje denoncim ne faqen e tij zyrtare ne lidhje me grabitjen e ndodhur diten e sotme ne Kashar.

Referuar “deshmitarit dixhital” Berisha thote se jane grabitur dy mjete te blinduara me para. Ja cfare shkruan ai:

Deshmitari dixhital informon:

Jane vjedhur jo nje por dy blinda me para.

Ne segmentin rrugor ku u vodhen blindat me para ndodhej edhe patrulla e policise, ai dyshon se,

-vjedhjen e parave te bankes e ka organizuar vet policia! sb

“09/02/2017, 15:19:02: O Dr isha ne vendngjarje dhe po them jane grabitur 2 blindusa me para dhe jo 1 sic behet e ditur ne media, makina e pare u perplas nga grabitesit koke me koke kurse blinduesi qe ishte mbrapa u godit me kallash duket qarte dhe ne foto. Policia ishte kudo ne rruge se mora vesht si nuk nderhyne. Me sa duket i vjedhe vet policia .Hajde shtet hajde. Te lutem anonim nr.”