Deputetja e PD-së: Ja 4 aktet e rënda kriminale që kanë ndodhur në rrugën e Rinasit

Deputetja demokrate Majlinda Bregu ka reaguar për grabitjen e ndodhur sot në aksin Qafë Kashar- Rinas.

Sipas Bregut në vetem pak muaj në këtë aks rrugor kanë ndodhur vjedhje, rrahje dhe atentate.

Reagimi i Bregut:

Ne vetem pak muaj, jane kater akte te renda kriminale qe kane ndodhur ne te njejten segment: Qafa e Kasharit-Rinas.

3 vjedhje spektakolare thasesh me leke dhe nje rrahje fizike e biznesmenit libanez.

Madje po ketu ka ndodhur edhe atentati ne 2015 ndaj Emiljano Shullazit e te tijve…

Edhe sikur Qafa e Kasharit te ishte Gryka e Mezhgoranit dhe jo nje rrip rruge me fushepamje 360 grade, s’do te kishte qene kaq e lehte qe brenda pak muajve te vidheshin diten per diell mbi 15 milione euro ne makina te bankave duke e kthyer ate cope rruge kombetare ne piken me te lakmuar ku as patrulla e policise kurre nuk te kap dot ne aksion, as nuk te shqeteson njeri deri sa te zhdukesh gjurmet e te djegesh dhe makinat.

Keshtu behet shtetshkaterrimi se shtetformimi ka ikur ne drejtim te paditur.