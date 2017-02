Përballja me Italinë, De Biazi: Shpresoj që ata të gabojnë

Trajneri i kombëtares shqiptare, Xhani De Biasi ka folur për takimin mes Italisë dhe Shqipërisë më 24 mars në Palermo.

“Unë uroj shumë që Italia të bëjë mirë në këto eliminatore si italian që jam, megjithatë shpresoj më shumë që të gabojë vetëm në dy ndeshjet që do të ketë me ne, në muajin mars dhe më pas në ndeshjen e kthimit. A do t’i këndoj të dyja himnet? Italianin e kam më të thjeshtë, pasi i di fjalët. Ndërsa për atë shqiptar kam nevojë për pak karaoke”, u shpreh De Biasi.

De Biasi thotë se i intereson që kombëtarja të bëjë një paraqitje dinjitoze.

“Fubollistët shqiptarë që luajnë në Itali kanë një motivim më shumë për këtë sfidë. Do të kemi përballë një skuadër të jashtëzakonshme, që kërkon të kualifikohet në Botëror. Ne do të kemi vetëm katër ditë për ta përgatitur këtë ndeshje; është një kohë e shkurtër, por do të bëjmë maksimumin. A do të isha i kënaqur me një barazim? Unë do të isha i kënaqur nëse luajmë mirë, bëjmë një paraqitje pozitive dhe mbi të gjitha dinjitoze, pastaj rezultatin le t’ia lëmë fushës së lojës”.