Çfarë detajesh shohin meshkujt tek partnerja kur janë duke bërë dashuri?!

Se pari te jeni te qeta per gjerat qe nuk shohin: thonjte e copetuar, berrylat e thate apo ndonje qime qe rritet brenda lekures ne zonen e bikinit. Keto jane detaje, per ta, te parendesishme.

Me shume shohin gjera madhore qe do t’i bejne te kuptojne nese ka kimi apo jo mes jush. A ka shkendija? A po ndjeheni mire? Eshte momenti i duhur? Keto jane pyetjet e rendesishme per meshkujt dhe vec tyre….

INISIATIVA

Nese prisni qe cdo hap ta hedhin meshkujt dhe nuk nderrmerni asnje veprim, ata mendojne se nuk jeni te ineteresuara. Ndaj guxoni. Jepuni te kuptojne qe ndjeheni mire. Nuk jane aq te guximshem sa duhet dhe duan shtysa nga ju.

MENYRA SI LEVIZNI TRUPIN

Nese jeni e ngurte, shkrijini akujt. Meshkujt e ndjejne angazhimin mendor e fizik te trupit femeror dhe kjo e nxit pozitivisht situaten.

SYTE

Ata shohin nese ju jeni duke i pare ne sy. Dhe te jeni te sigurta qe vec kontaktit sy me sy, kontrollojne edhe nese ju po u vezhgoni fizikun. Ndaj dhe eshte shume e rendesishme per ta qe ti shihni ne sy. Vetem keshtu e kuptojne qe jane te rendesishem per ju.

FRYMEMARRJEN

E perdorin si nje lloj testimi per te kuptuar se sa jeni me ta. Dhe permes ritmit te saj fitojne edhe vetebesimin ne marredhenien qe po krijohet.

A JENI DEPILUAR DHE SI JANE TE BRENDSHMET

Nuk e kane hallin qe te dine se si visheni dhe sa shpenzoni per to. Thjesht duan te dine nese ky eshte impenjim per takimin qe keni. Kjo i ben te ndjehen te vleresuar.