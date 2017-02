Bukuroshja që po tërheq turistët në Hauai

Disa media kane arritur deri aty sa ta krahasojne me nje atraksion turistik qe po i terheq vizitoret si nje aresye me shume per ta per te shkuar ne Hauai.

Pavarësisht angazhimeve në botën e modes, bukuroshja Hailey Baldwin ka gjetur kohë për t’u larguar nga i ftohti, duke shijuar diellin dhe bukuritë e mrekullueshme të plazheve të Hauait.

Hailey Baldwin mbante veshur monokini të zeza, të cilat i nxirrnin në pah linjat e saj perfekte.

Edhe pse është vetëm 20 vjeçare, çdo ditë e më shumë Hailey po fiton vëmendje në botën e modës dhe jo më kot, pasi linjat e saj janë të mrekullueshme. Këtë gjë e vërtetojnë më së miri edhe fotot e fundit./tch