Deputetja i bashkohet protestës, Bregu: Jam kundër bojkotit të zgjedhjeve

Deputetja Majlinda Bregu ka marrë pjesë për herë të parë në protestën e organizuar nga opozita. Nga çadra në sheshin e kryeministrisë, Bregu tha se është kundër skenarit të bojkotit të zgjedhjeve në 18 qershor, por Partia Demokratike, paralelisht me protestën, duhet të punojë edhe me strukturat e saj në të gjithë Shqipërinë.

“Unë mendoj që ndërkohë që protesta duhet të vazhdojë, paralel me të duhet të ketë një punë intensive me strukturat e PD. Nuk më duket alternative bojkotimi i zgjedhjeve parlamentare. Shqipëria dhe PD nuk i ka bllokuar zgjedhjet as në ditët më të vështira për të dhe nuk do të doja kurrë që të krijonte një precedent që nesër të mund të përdorej nga ndonjë parti tjetër për të bojkotuar zgjedhjet. Zgjedhjet parlamentare janë të domosdoshme, mbërritja deri tek zgjedhjet parlamentare me garanci për opozitën sigurisht që është domosdoshmëri. Unë mendoj që një nga pikat më të rëndësishme të protestës së datës 18 është maturia politike për të trajtuar protestën si një akt i domosdoshëm civil. Por mbi të më tepër sesa intesifikimit të lëvizjres dhe nga ana tjetër të forcimit të strukturave nuk shoh arsye tjetër. Ky është aseti më i madh që ka sjellë opozita shqiptare sot për sot. Nuk është 21 janari, është protesta më demokratike e zhvilluar” tha Bregu.

Ajo tha se mbështet kauzën e opozitës për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për të cilën tha se duhet të jetë kauzë e gjthë shqiptarëve.