Kush është bosi i mbuluar me florinj e dy dashnore, pse e ka frikë e gjithë Shkodra

Detaje të reja janë zbuluar për shkodranin që publikon foto në shtrat dhe duke u puthur me dy femra. Personi që mban një profil me emrin “Soni Meja” në fakt quhet F. Tata. Ai është baba i dy fëmijëve dhe është i martuar.

Në Shkodër njihet nga të gjithë për shkak të pushtetit që ka, por edhe për faktin se ai zotëron një club nate në emrin e tij.

Gjithashtu, raportuesi shkruan për JOQ se Tata është me origjinë nga jugu, ndërsa ka një lidhje të fortë me një familje mafioze në Shkodër, e cila e mbështet për gjithçka. Madje, raportuesi shkruan se femrat që shfaqen në krah të tij janë prostituta që punojnë në lokalin e Tatës, prostitucion që ushtrohet në mënyrë të fshehtë.

Ky zotnia asht i martum edhe me fmi, edhe i ka të dyja dashnore edhe jau gjen klientat F. Tata, po këto janë prostitua, s’ka dyshime tan Shkodra i din. Anonim se na hekun kryt. Bajnë edhe stiptizëm, keni harru me than se haptas bajnë stip prostitucion e kanë te msheft pak.

Me origjinë asht nga jugu. Lidhje ka normal se ktu në Shkodër e njofin tetan, por konkretisht s’di gja. Por di se janë të lidhur me një familje mafjoze që janë ala shumë të fortë në Shkodër, ka shumë shoqëri. Ma shum s’mun të flas.JOQ