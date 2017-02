BKT tenton të nxjerrë para jashtë Shqipërisë një ditë pas grabitjes së 2.7 milionë eurove

Banka Kombëtare Tregtare të cilës ditën e djeshme iu vodhën 2.7 milionë euro në rrugën e Rinasit, ka tentuar edhe ditën e sotme të nxjerrë para nga Shqipëria.

Lajmi është bërë me dije nga zyrtari i lartë i policisë Altin Qato. “Sot në datën 10 Shkurt 2017, megjithë ngjarjen e ndodhur dje, përsëri BKT ka shoqëruar vlera monetare me shoqërinë SHPSF “Jaguar”, e cila nuk plotëson kriteret dhe i është hequr çertifikata.



Policia e Shtetit, menjëhere ka marrë masa për bllokimin e kësaj eskorte dhe kthimin përsëri të Bankë”, ka thënë Qato në deklaratën e shtypit ditën e sotme.

Policia ka listuar edhe tete shkeljet e kryera nga subjekti i policise private diten e djeshme para, gjate dhe pas grabitjes se ndodhur ne rrugen e aeroportit te Rinasit.

2. Përgjegjësitë e SHPSF, Bankave:

Nga analiza paraprake e ngjarjes rezulton se subjekti Shoqëria Private e Sigurisë Fizike “Jaguar”, i cili ka kontratë shërbimi për shoqërimin e vlerave monetare me BKT me nr.813, datë 01.05.2015 me afat dy vjeçar, ka shkelur rregullat e mëposhtme:

1. Mjetet për transportimin e vlerave monetare ishin të modifikuara dhe nuk plotësonin kriteret, pavarësisht se në lejen e qarkullimit të lëshuara nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor janë shënuar “automjet i prodhimit të veçantë”.

2. Kamerat e instaluara në mjetin e blinduar nuk ishin të aktivizuara në momentin e ndodhjes së ngjarjes.

3. Njëri nga drejtuesit e mjetit të blinduar nuk kishte autorizim për të qarkulluar me këtë mjet.

4. Punonjësit e shërbimit ishin të pajisur me armë zjarri, por nuk kanë reaguar në përputhje me ligjin “Për përdorimin e armëve”.

5. Mjetet e gjurmimit nuk ishin vendosur sipas procedurave standarde për shoqërimin e vlerave monetare.

6. Të dy automjetet e shoqërimit të vlerave monetare nuk kishin logon dhe stemën e Shoqërisë Private të Sigurisë Fizike.

7. Punonjësit e shërbimit të eskortës nuk kanë njoftuar strukturat e Policisë së Shtetit, dhe nuk kanë bashkëpunuar me to në momentin e ndodhjes së ngjarjes sipas procedurave standarte.

8. Qendra e kontrollit të SHPSF “JAGUAR” nuk funksionoi për menaxhimin e këtij shërbimi.