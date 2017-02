Bjondja kap mat burrin me dashnoren, i punon atë që nuk ua merrte mendja kurrë në mes të lokalit

Një vajzë e bëshme bjonde kapi mat në një lokal burrin e saj bashkë me dashnoren dhe i bëri të pendohen rëndë. Ajo doli papritur në mes të lokalit, përpara tavolinës ku ata ishin ulur dhe pa paralajmërim filloi t’i godasë.

Së pari ajo godet burrin me grusht në fytyrë dhe pa u kuptuar asgjë akoma, kap për flokësh dashnoren e tij. Ajo e tërheq atë aq fort nga flokët saqë vajza rrëzohet përtokë me gjithë karrige. Por kujtoni se gjithçka mbaroi këtu? Jo, aspak.



Tërbimi i gruas ishte aq i madh saqë ajo vazhdon përsëri me hakmarrjen e saj duke marrë karriget që gjen aty pranë dhe tenton të godasë përsëri shoqëruesen e bashkëshortit të saj. Skena është me të vërtetë e dhunshme dhe vajza duket mjaft e acaruar. joq