Beyonce konfirmon shtatzëninë: Do të bëhemi me binjakë

Këngëtarja e njohur Beyonce ka konfirmuar vetëm disa minuta më parë shtatzëninë e saj. 35-vjeçarja ka zgjedhur profilin e saj në “Instagram” për ta ndarë këtë lajm të gëzuar siç e cilësoi ajo me ndjekësit e saj.

Të bashkëngjitur me një foto, këngëtarja amerikane shkruan: “Ne duamë të ndajmë gëzimin dhe lumturinë tonë. Jemi bekuar me binjakë. Jemi shumë të lumtur që në familjen tonë do të shtohen edhe dy pjesëtarë të rinj, ju falënderojmë të gjithëve për urimet tuaja”.