Besart Berisha më i mirë si Mesi e Ronaldo, ja goli fenomenal që ka shënuar (Video)

Suksesi i Besart Berisha po vlerësohet cdo herë e më shumë. Paraqitja e tij në skuadrën e Melbourne Victory, është e mahnitshme. Së fundnmi, kosovari ka shënuar sot një gol fenomenal, duke i dhuruar ekipit të tij një fitore 2-1 ndaj Adelaide United.

Berisha shënoi në minutën e 82-të një gol spektakolar, duke imituar disi Messin me një goditje me të jashtmen, raporton Albeu.

Ky është goli i 17-të në këtë sezon dhe i 50-ti me fanellën e Melbourne, duke u bërë sulmuesi i dytë në histori me këtë skuadër që kalon kuotën e 50 golave në Australi bashkë me legjendën Thompson.