Berisha nxjerr dokumentin: Elvis Roshi ende kryetar i bashkisë së Kavajës

Elvis Roshi është ende kryetar i bashkisë së Kavajës.

Kështu rezulton së paku, sipas një dokumenti që ka publikuar ish-kryeministri Sali Berisha.

Ai ka publikuar në faqen e tij një dokument të datës 20 shkurt 2017 të firmosur nga Roshi në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Kavajës, te cilit me vendim publik iu hoq mandati disa jave me pare.

Ja cfarë shkruan Berisha:

Nje dokument nga Banditistani!

Kryebanditi mashtron shqiptaret se ai ka shkarkuar si kryetar bashkie perdhunuesin, njeriun me pese emra, trafikantin Elvis Rroshi!

Por dokumenti i dates 20.2.2017 me firma dhe vula deshmon dhe e nxjerr cullak Ramen ashtu siç eshte; mashtrues ordiner dhe i paskrupull qe perdor postin per te mashtruar qytetaret! sb