Berisha akuza të rënda ndaj deputetit socialist: ‘’Erjon Braçe shoqërohet me mikun e Shullazit që lëviz me dy pistoleta në brez”

Ish kryeministri Sali Berisha vjen me akuza të rënda ndaj Erion Braces. Përmes një statusi në rrjetin social ‘Facebook’, Berisha shkruan se deputeti socialist, ka lidhje me mikun e Emiljano Shullazit. Po ashtu ai shkruan se qytetari dixhital denoncon lidhjen e deputetit Erion Braçe me banditët e rrezikshëm në Lushnje. Sipas qytetarit dixhital, Braçe shoqërohet me Julian Sulën ose Juli i Pashakos sic njihet nga banorët, i cili është mik me Emiljano Shullazin dhe lëviz me dy pistoleta ne brez.

Statusi i plotë i ish kryeministrit Sali Berisha në ‘Facebook’:

Çdo bandit me një pushtetar te vetin!

Qytetari dixhital denoncon:

Lidhjen e deputetit Erion Braçe me banditët me te rrezikshëm ne Lushnje dhe bizneset e tyre mafioze! sb

“Po te shkruaj nga adrese fallco se me thëne te drejtën me bandat e tyre janë te rrezikshme. Unë jam ish socialist Berishë i dashur ,jetoj ne Lushnje ,pyete pak miun Erion Bracen se me ke shoqërohet ne Lushnje?? Ne sta thotë ai ta them unë, ai shoqërohet me Julian Sules ose Juli Pashakos i thonë. A e di ti se kush është Juli pashakos??? Te ekzekuton direkt, mik me Shullazin dhe neper Lushnje bredh me 2 pistoleta ne brez!! Po kush po merr masa???! Erioni meqe ra fjala i ka dhëne licence për përpunimin e naftës një tjetër gangsteri ne Lushnje, pronarit te Eldon park dhe Lushnja helmohet cdo nate !!Aman pyete Erionin nëse sme beson pyet te besuarit e tu ne Lushnje ata ta vërtetojnë”.