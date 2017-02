Studiuesit po punojnë për baterinë që të gjithë duam

Bateria litium-jon në telefonin tuaj mund të duket si një copë e ngurtë plastike prodhuese energjie në pamje të parë, por në qoftë se jeni bërë ndonjëherë kuriozë për t’a parë më nga afër, mund të keni vënë re se ka edhe pjesë të lëngshme brenda.

Kjo për shkak se shumica e baterive litium-jon janë të përbërë nga pjesë të shumta: dy elektrodave të ngurta, të ndara nga një cipë polimer e lyer me një electrolyte të lëngshme apo xhel.

Tani, hulumtuesit e MIT besojnë se kanë marrë hapat e parë përpara në zhvillimin e baterive të gjitha me përmbajtje litium-jon, sipas një studimi të ri të publikuar në Advanced Energy Materials, raporton TechSot. Në thelb kjo do të thotë se bateria mund të ruajë më shumë energji, që do të thotë më pak rrugë drejt një prize elektrike.

Studiuesit studiuan mekanizmin e sulfideve të litiumit, të cilat një ditë mund të zëvendësojnë të lëngshmen si një formë më e qëndrueshme, e fortë electrolyte.