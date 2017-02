Basha vazhdon me vendosshmërinë: Eshtë luftë pa kthim. Do e fitojmë

Lulzim Basha nuk ndalet nga kjo protestë pa marrë dorëheqjen e Ramës. Duke i quajtur protestuesit e vendosur në çadrën para kryeministrisë “ushtri e Republikës së Re” Basha tha se protesta e tyre nuk është lojë por është luftë nga e cila nuk ka kthim dhe do të kthehen vetëm me fitore.

” Ushtria e Republikës së re është këtu non stop deri në fitore. Republika e vjetër po jep shpirt ditë për ditë. Konsensusi qytetar për të varrosur Republikën e vjetër e për të themeluar Republikën e re të qytetarëve rritet nga ora në orë. Ushtria e popullit të lirë që ka 8 ditë që nuk e liron sheshin e lirisë.

Misioni ynë nis me zgjedhje të lira e të ndershme. Por nuk përfundon aty nis kur të kemi varrosur Republikën e vjetër. Kurrë më nuk do të ketë kompromis me të drejtat e qytearëve.

Durimi unë nuk duhet të merret për dobësi, provokimet nuk do i tolerojmë. Faqen tjetër nuk do i kthejmë. Na godisni me shuplakë do jua kthejmë me grusht. Mos u shtrini përtokë, mos i ktheni faqen tjetër bashkojuni e goditin me grusht”- tha Basha.

Basha deklaroi prerazi se me këtë qeveri zgjedhje nuk do të ketë dhe pikë dhe hodhi poshtë mundësinë e asaj që e quajti pazare mes partish.

‘’Nuk do të lejojmë pazaret e ndyra politike. Ju e dini se ka ndodhur shpesh. Partitë politike e kanë mbyllur me pazare të vogla por kjo nuk do të ndodhë më. Ne nuk tërhiqemi Rama largohu e hapi rrugë një qeverie për zgjedhje të lira e të ndershme. Ne nuk kthehemi në parlamentin e krimit ku janë ulur kriminelët. Aty e kanë vendin vetëm ata që e sollën aty, Këtu është parlamenti i vërtetë që do të lindë republika e re

Nuk ka dhe nuk ka për të pasur zgjedhje fasad në këtë vend. PD dhe opozita është e vendosur ti shkojë deri në fund vendimit qytetar. Zgjedhje fasad me këtë kryeministër dhe me këtë qeveri nuk ka për të pasur pikë. Kush nuk e ka dëgjuar ta dëgjojë. Zgjedhje me këtë qeveri, me këtë kryeministër e me këtë qeveri të krimit nuk ka për të pasur kurrë më. Pikë!

Nuk është lojë por është luftë nga e cila do të kthehemi vetëm me fitore. Ju kam thënë se jam gati të luftoj deri në fund dhe ju kam thënë a jeni gati të luftojmë deri në fund së bashku. Eshtë luftë pa kthim.’’- shtoi më tej.

Thirrjes së Bashës protestuesit iu përgjigjen me thirrjet “Rama ik”

Presidenti Nishani ka caktuar datën 18 qershor si datën kur do të mbahen zgjedhjet parlamentare.