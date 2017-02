Basha rrit tonet: Rama nuk po gjen vrimë ku të fusë kokën, mos provoko se…

Protesta e PD-së në çadër përpara Kryeministrisë ka hyrë sot në ditën e nëntë. Kreu i opozitës tha se “jam këtu me ajkën e kombit, jo më kot në këto 9 ditë të përballjes e protestës këtu në sheshin e lirisë”

Basha thotë se Rama prej 18 shkurtit nuk po gjen vrimë ku të fusë kokën.

“Jam këtu me ajkën e kombit, jo më kot në këto 9 ditë të përballjes e protestës këtu në sheshin e lirisë, krah për krah më qytetarët, PD, aleatët janë njerëzit e elitës së kombit. Sa herë që futet në panik ulet e drejton me banditët, forca e tij janë banditët llumi i shoqërisë, forca jonë janë elita, artistët, pedagogëve, më e mira që ka prodhuar ky komb. Prej 18 shkurt nuk po gjen vrimë ku të fusë kokën, ekuacioni ka ndryshuar populli nuk ka më frikë, e ka vrarë frikën e ka kuptuar se nuk ka pse të ketë frikë nga një pakicë që përfaqëson llumin, frikë duhet të ketë Rama dhe banda e tij”- tha Basha.

Basha ka folur për incidentin e djeshëm në çadër, kur u godit kreu i AK-së, Kreshnik Spahiu.

“Provokatorët goditën kreun e AK, e bën me pabesi si e kanë me zakon, provokatori mori atë që meritonte këtu në këtë çadër dhe unë përshëndes ata që nuk lejuan që provokatori të lejohej pa iu prekur qimja e flokut, por ju bëj thirrje, të shmangim provokimet, mos provoko popullin pasi pasojat e plotë të kundërpërgjigjes së fuqishme do të bien mbi ju. Dje, një grusht provokatorësh u munduan të sabotojnë aktin sublim të grevistëve të Zharrëzës, i bëj thirrje Ramës të ndalë provokimet, përgjigju nevojave të qytetarëve”- tha ai.