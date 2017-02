Barcelonës i kthehen dy yje

Luis Enrique ka marrë lajme të mira nga stafi mjekësor i Barcelonës.

Andres Iniesta dhe Sergio Busquets do të nisin stërvitjet me skuadrën dhe ky lajm padyshim se ka gëzuar tejmase trajnerin e Barcelonës.

Të dy mesfushorët kanë qenë jashtë fushave të blerta për tash e sa kohë si pasojë e lëndimeve, por tashmë janë ftuar në skuadër për ndeshjen që katalanasit e zhvillojnë ndaj Athletic Bilbaos.

“Ajo që është me rëndësi si Iniesta ashtu edhe Busquets kanë stërvitur me skuadrën, por gjithçka do të varet nga mjekët, lojtarët dhe gjendja e tyre fizike, para se të marrim një vendim nëse do të luajnë ndaj Bilbaos”, ka thënë Enrique.

“Sido që të shkojnë gjërat, lajmi i mirë është që ata janë kthyer dhe kjo më bën të lumtur”.

Barcelona kërkon t’i kthehet fitoreve në ligë, pas barazimit ndaj Betisit një javë më parë.