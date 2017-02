Banka e Shqipërisë jep arsyet, ja përse është forcuar leku

Oferta e lartë për euro ishte shkaktari kryesor në forcimin e monedhës vendase lekut ne tremujorin e fundit të vitit, thotë Banka e Shqipërisë në raportin e fundit të zhvillimeve ekonomike në vend.

Kështu, kursi i këmbimit të lekut me euron ka qenë në një tendencë të vazhdueshme mbiçmuese, duke kulmuar në ditët e fundit të muajit dhjetor në nivelin 134.4, më i ulëti në pesë vitet e fundit.

Sipas Bankës së Shqipërisë, kjo ecuri është ndikuar nga një ofertë e lartë për euron e krijuar nga flukset tregtare, nga prurjet e emigrantëve për festat e fundvitit dhe nga projektet e mëdha të investimeve të huaja.

Por nga ana tjetër sipas BSH-së, nivelet e ulëta të kursit të këmbimit nxitën një kërkesë të shtuar për euro, e cila u akomodua nga oferta e lartë. Në terma mesatarë tremujorë, mbiçmimi prej 0.4% i lekut ndaj euros shfaqet ndjeshëm më i zbutur se sezonaliteti i muajve të verës (1% mbiçmim në tremujorin e tretë).

Një ecuri të kundërt me euron ka shfaqur kursi lek për USD në tremujorin e katërt. Monedha e gjelbër u këmbye mesatarisht me 126 lekë për një USD gjatë këtij tremujori, përkundrejt nivelit mesatar prej 122 lek/usd në tremujorin e tretë, shkruan “Monitor”.

Nënçmimi prej 2.8% i lekut ndaj dollarit amerikan gjatë tremujorit të katërt reflektoi më së shumti forcimin e këtij të fundit ndaj euros në tregjet ndërkombëtare.

Rritja e normës bazë së interesit të FED-it, e shoqëruar me pritjet për forcimin e këtij trendi në të ardhmen përkundrejt lehtësimit të mëtejshëm të politikës monetare të BQE-së dhe pritjeve për vijimin e kësaj tendence, u reflektuan në forcimin e dollarit ndaj euros në tregjet ndërkombëtare.

Kursi nominal efektiv i këmbimit është mbiçmuar rreth 3.2% në tremujorin e katërt përkundrejt një viti më parë. Për të njëjtën periudhë, kursi real efektiv i këmbimit KREK10, u mbiçmua me 4.1%.