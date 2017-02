Goditet banda e kultivimit të drogës, arrestohen 18 persona, mes tyre oficeri i FNSH

Policia ka ndaluar 18 persona, mes tyre dy kryepleq dhe një efektiv i FNSH, pasi akuzohen si të përfshirë në kultivim të lëndëve narkotike.

Policia bën me dije se është ndaluar Efektivi i FNSH Ardian Loci, i cili dyshohet se dekonspironte aksionet policore.

Operavcioni i koduar “Early Spring” është finalizuar në kuadër të një hetimi të zhvilluar në mënyrë të përbashkët nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër në bashkëpunim me shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër. Sipas policisë ky operacion ka zgjatur për një periudhë 10 mujore, ku ka qënë i përqëndruar në dokumentimin dhe goditjen e aktivitetit kriminal të kultivimit të bimëve narkotike.

Ndërsa ndalimi i personave është bërë me urdhër të Prokurorisë.

”Në kuadër të këtij procedimi penal, në kohë të ndryshme gjatë muajve të fundit, kultivuesve u janë identifikuar dhe shkatërruar parcela, me rreth 100 mijë rrënjë kanabis. Në bazë të veprimeve hetimore, Prokuroria e Shkodrës konkludoi se kush ishin personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal, për të cilët ditën e djeshme janë urdhëruar ndalimit dhe që janë zbatuar nga forcat e Policisë së Shkodrës dhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë të Shkodrës.”- sqaron prokuroria e Shkodrës.

Mësohet se janë ndaluar shtetasit:

1. Dritan Lisaj, kryeplak, Njësia Administrative, Pult, Shkodër

2. Gjin Lushi, kryeplak, Njësia Administrative, Pult, Shkodër

Të dy të dyshuar për “kultivim të lëndëve narkotike” dhe “Shpërdorim detyre”

3. Ardian Loci, efektiv i Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, i dyshuar se dekonspironte aksionet policore. Ky i dyshuar është ndaluar nga SHÇBA.

Të ndaluarit e tjerë janë kultivues të lëndës narkotike, kryesisht banorë të zonës, të cilët kanë shfrytëzuar parcelat e tyre për mbjelljen e bimës narkotike cannabis sattiva.

Policia jep emrat e të arrestuarve

* 1. Dritan Lisaj, 39 vjeç, banues në fshatin Mgullë , Njësia Administrative Pult , Bashkia Shkodër , i dyshuar për kryerjen e veprave penale te “Shpërdorimit të Detyrës”, “Kultivimit të Bimëve Narkotike kryer në bashkëpunim dhe Prodhim” dhe “Shitjes së Narkotikëve kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga nenet 248, 283/ 2 dhe 284/ 2 të Kodit Penal, me detyrë Kryeplak në fshatin Mgullë.

* 2. Gjin Lushi, 61 vjeç, banues në fshatin Xhan, Njësia Administartive Pult, Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike”, kryer në bashkëpunim, si dhe “Prodhim dhe Shitje i Narkotikëve e kryer në bashkëpunim”, “Shpërdorimit të Detyrës”, parashikuar nga nenet 283/2 e 284/2 e 248 të Kodit Penal me detyrë Kryeplak në fshatin Xhan.

* 3. Ndoc Papshaj, 52 vjeç, banues në fshatin Kir , Njësine Administartive Pult Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të Kultivimit të Bimëve Narkotike , kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 284/2 i Kodit Penal .

* 4. Gjovalin Gravilaj, 45 vjeç, banues në Plan Gjuraj , Njësia Administrative Pult , Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike , kryer ne bashkepunim” , parashikuar nga neni 284/2 i Kodit Penal .

* 5. Llesh Qeftaj, 49 vjeç, banues në Omaraj , Njësia Administrative Gruemirë Malësi e Madhe , i dyshuar për kryerjen e veprave penale të “Kultivimit te Bimeve Narkotike kryer ne bashkëpunim” dhe “Prodhim dhe Shitjes së Narkotikëve kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga nenet 283/ 2 dhe 284/ 2 të Kodit Penal .

* 6. Emiljan Qeftaj, 23 vjeç, banues ne Omaraj , Njësia Administrative Gruemirë Malësi e Madhe , i dyshuar për kryerjen e veprave penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhim dhe Shitjes së Narkotikëve kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga nenet 283/ 2 dhe 284/ 2 te Kodit Penal.

* 7. Nikë Qeftaj, 20 vjeç, banues në Omaraj , Njësia Administrative Gruemirë Malësi e Madhe , i dyshuar për kryerjen e veprave penale të “Kultivimit te Bimëve Narkotike kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhim dhe Shitjes së Narkotikëve kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga nenet 283/ 2 dhe 284/ 2 te Kodit Penal.

* 8. Rinaldi Qeftaj, 22 vjeç, banues ne Omaraj , Njësia Administrative Gruemirë Malësi e Madhe, i dyshuar për kryerjen e veprave penale të “Kultivimit te Bimëve Narkotike kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhim dhe Shitjes së Narkotikëve kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga nenet 283/ 2 dhe 284/ 2 te Kodit Penal .

* 9. Dedë Koçeku, 47 vjeç, banues në fshatin Pog , Njësia Administrative Pult Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike kryer në bashkëpunim” , parashikuar nga neni 284/ 2 te Kodit Penal.

* 10. Gezim (Gjin) Çakaj, 48 vjeç, banues ne Omaraj , Njësia Administrative Gruemirë , Malësi e Madhe , i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit te Bimëve Narkotike kryer në bashkëpunim”, “Prodhim dhe shitjes së narkotikëve , kryer ne bashkëpunim , parashikuar nga neni 283/2 e 284/ 2 te Kodit Penal.

* 11. Benard Bungaja, 25 vjeç, banues në fshatin Plan, Njësia Administartive Pult, Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike, kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga neni 284/2 i Kodit Penal.

* 12. Gjon Ndresaj, 29 vjeç, banues në fshatin Pog, Njësia Administartive Pult, Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike”, kryer në bashkëpunim”, si dhe “Prodhim dhe Shitje i Narkotikëve e kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga nenet 283/2 e 284/2 të Kodit Penal.

* 13. Mentor Bungaja, 30 vjeç, banues në fshatin Plan, Njësia Administrative Pult, Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike, kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga neni 284/2 i K.Penal.

* 14. Mark Bashi, 40 vjeç, banues në fshatin Mgullë, Njesia Administrative Pult, Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimit të Bimëve Narkotike, kryer në bashkëpunim, si dhe “Prodhim dhe Shitje e Narkotikëve” e kryer në në bashkëpunim”, parashikuar nga nenet 283/2 e 284/2 të Kodit Penal.

* 15. Nikë Bashi, 43 vjeç, banues në fshatin Mgullë, Njësia Administartive Pult, Bashkia Shkodër, i dyshuar për kryerjen e vepres penale të Kultivimit të Bimëve Narkotike.