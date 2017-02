Asteroidi sa një autobus do kalojë pranë Tokës sonte për 10 minuta

Në një artikull të publikuar në të përditshmen britanike “Daily Mail”, një asteroid i cili është zbuluar vetëm disa ditë më parë do kalojë natën e sotme përmes Tokës dhe Hënës.

Asteroidi i emërtuar 2017 BS32, besohet se është në madhësinë 25 metra, duke u krahasuar me një autobus.

Guri hapësinor do i afrohet tokës në orën lokale 20:23 minuta, 2 herë më shumë se sa do i afrohet Hënës, me një distancë 161, 280 km dhe me një shpejtësi 11.56 km/s.

Ai është zbuluar në datën 30 Janar dhe ka një orbitë që shtrihet nga Venusi deri në Mars. Ky është një nga asteroidët i zbuluar nga NASA, që do i afrohet më shumë planetit tonë ndër vite.

Mendohet se ai do i afrohet sërish Tokës në datën 28 Dhjetor 2017.