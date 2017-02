Arsenali vjen me një lajm të ri. Mësohet se së fundmi po synon të trasferojë në Emirates portierin e Anglisë, Joe Hart

Drejtuesit e Arsenalit janë duke kërkuar një portier të ri, i cili do ta zëvendësonte veteranin, Petr Cech, shkruan Daily Mail.

Kandidat për të zbarkuar në Emirates është portieri i Torinos, Joe Hart, por i cili është ende nën kontratë me Manchester City.

Hart, i cili kërkohet edhe nga disa klube tjera të Premierligës, mund t’i kushtojë Arsenalit 15 milionë funte.