Kapet me 2 kg e 60gr lëndë narkotike, arrestohet në Kakavijë 36-vjeçari

Policia kufitare e Kakavijës ka arrestuar një person pasi është kapur me lëndë narkotike e llojit heroinë. Policia bën me dije se ka rënë në pranga shtetasi Alban Kapllari, pasi në mjetin që drejtonte tip mikrobuz të linjës Shkodër-Athinë, me targa AA 487 LY u gjetën 2 kg e 60 gr lëndë narkotike e dyshuar heroinë.

Pas regjistrimit në sistemin TIMS nga punonjësit e Policisë Kufitare, mjeti ka kaluar në vijën e dytë për një kontroll më të imtësishëm. Gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë, në frigoriferin e këtij automjeti kishte disa pako me lëndë të dyshuar narkotike Heroinë.

Gjatë kontrollit të imtësishëm nga grupi hetimor, në frigorifer, u gjetën 4 pako me lëndë narkotike të dyshuar Heroinë, me peshë totale 2 kg e 60 gram. Këto pako u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Gjithashtu u bë arrestimi në flagrancë i drejtuesit të mjetit, Alban Kapllari, 36 vjeç , banues në Tiranë . Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”.