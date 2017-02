Armina “debaton” me Shkelzen Berishën publikisht, që të bëjë betimin në Komisionin Hetimor

Refuzimi per te bere betimin ne Komisionin Hetimor per CEZ-in u be shkak per debate mes deputeteve te PS dhe Shkelzen Berishes, djalit te ish kryeministrit Sali Berisha.

Mosbetimi në Komisionin Hetimor sipas Shkelzen Berishës ndodhi për shkak se përballë tij ndodhej Taulant Balla që është dënuar për shpifje.

Kjo ngjarje, ka sjellë diskutime edhe në familjen e Shkelzenit, konkretisht me të dashurën e tij Arminën.



Armina dhe Shkelzeni kanë publikuar një video përmes të cilës ironizojnë Taulant Ballën, teksa diskutojnë për këtë çështje, duke e risjellë edhe njëherë në vëmendje dështimin e seancës dëgjimore të Shkelzenit, përballë Ballës.

Ja biseda e çiftit Mevlani-Berisha.

Armina Mevlani: Përshëndetje nga komisioni hetimor, këtu kam Shkëlzen Berishën. Do ta bëni betimin?

Shkëlzen Berisha: Vetëm nëse del nga makina.

Armina Mevlani: Po ti sikur para meje do ta bëje?

Shkëlzen Berisha: Kam ndryshuar taktikë.