Reagimi/ “Ambasadorja Vlahutin, një fshatare nga Kroacia, mbush xhepin në Shqipëri”

Kryetari i Aleancës Kuq e Zi, Kreshnik Spahiu, teksa ishte i ftuar në emisionin “Dritare me Rudinën” në Vizion Plus, gjatë sherrit me botuesin Gjergj Zefi, foli me një gjuhë të ashpër edhe për ambasadoren e BE-së, Romana Vlahutin.



Ai e quajti një fshatare nga Kroacia, e cila do të mbushi xhepin me para dhe do të largohet nga Shqipëria.

“Është një fshatare nga Kroacia që është akuzuar për korrupsion si në Kroaci, edhe në Shqipëri. Vlahutin ka vendosur 140 deputetë rresht në Shqipëri dhe u ka treguar se si do të bëhen reformat. Pyetja është a ka përgjegjësi politike nëse reforma dështon? Vlahutinit nuk ia ndjen fare për reformën, mbush xhepin me para dhe largohet më e pasur sesa ka ardhur. Nëse opozita e ha presionin e ndërkombëtarëve, atëherë ka për të qëndruar 12 vite në opozitë”, tha Spahiu.