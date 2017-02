Akuzohet për korrupsion ndaj policisë rrugore, arrestohet shoferi në Vlorë

Policia e Vlorës ka vënë në pranga një 40-vjeçar me banim në Vlorë me akuzën e mitëdhënies.

Policia njofton se gjatë ditës së djeshme (08.02.2017), në aksin rrugor Vlorë-Zvërnec pranë kryqëzimit të Triportit, punonjësit e policisë së qarkullimit rrugor, kanë ndaluar automjetin tip Mercedes-Benz me targë VL 1542 C, me drejtues shtetasin Artan Balliun, pasi gjatë kontrollit të dokumentacionit të këtij mjeti është konstatuar se ishin jashtë afateve.

Drejtuesi i mjetit në këtë rast, ka tentuar t’u japë 10.000 lekë (dy copë me prerje 5.000 mijë lekë) punonjësve të policisë së qarkullimit rrugor, me qëllim që ti shmangej masës administrative dhe të mos i bllokohej automjeti.

Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale automjetin Mercedes-Benz, dy kartëmonedha me prerje 5.000 lekë (në total 10.000 lekë) dhe dokumentacionin e skaduar të mjetit, etj.

Materialet i’u kaluan Prokurorisë për veprën penale “Korrupsion aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.