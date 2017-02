Doli në protestë me pankartën “Rama Fuck off”, aktorja e njohur: Më kërcënojnë me SMS

Aktorja Suela Konjari thotë se ka marrë sms kërcënuese pasi ka dalë në protestën e PD-së me pankartë në dorë ku shkruhej “Mafia Rama and Soros fuck off”.

Konjari thotë se po e kërcënojnë “njerez struca e burracake”. Diten e shtune, kur opozita nisi protesten, ajo në krah të pedagogut të Akademisë së Arteve, Ardian Isufi, një kolegu tjetër të saj, dhe Altin Goxhajt u fotografua me pankarten fyese ne dore.

Komenti:

Une jam Suela Konjari, aktorja qe keto dy dite jam vene ne qender te sulmeve te padrejta, te pandershme, dashakeqe e te djallezuara te disa artikujshkruesve e disa portaleve ! Ju them atyre: JU MESHIROJ

Une jam Suela Konjari , aktorja, bija, nena,motra , qe keto dy dite kecenohem me sms e fyem nga njerez struca e burracake ! Ju them atyre : NUK ME FRIKESONI !

Une friken e vrava ne 1990 kur teksa rrisja femijen brenda vetes isha ne cdo proteste per rreziminin e diktatures me te eger Komuniste !

Te dashur bashkekombas te mij kudo jetoni ! Me lejoni tju pershendes me perulesi, respekt e mirenjohje per DUARTOKITJET qe me dhuroni ne skene e me nje varg nga poeti i Kosoves Ali Podrimja t’ju tregoj pse jam ne kete proteste:

TOKA IME DIGJET …NE CDO CEP TE SHPIRTIT TIM !