Aksident i frikshëm në Vlorë, makina bie në gropën e hapur nga punimet në rrugë

Një makinë me dy persona ka rënë në një gropë të rrezikshme mbrëmjen e sotme në dalje të qytetit të Vlorës.

Ngjarja ka ndodhur në zonën e bashkimit të autostradës Levan-Vlorë me rrugën Transballkanike ku mësohet se po bëhen punime.

Një makinë Benz C Class me targa italiane, me dy persona ka dalë nga rruga dhe ka rënë në gropën e rrezikshme.

Për fat të mirë, për shkak të shpejtësisë së ulët të mjetit, pasojat nuk kanë qenë fatale.

Dy personat kanë dalë nga mjeti dhe me ndihmën e rastit janë drejtuar për në spitalin rajonal.

Pak muaj më parë një person gjeti vdekjen në Vlorë pasi ra në një gropë të hapur pa paralajmërim gjatë punimeve përgjatë Lungomares./lajmifundit.al