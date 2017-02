Nuk do t’i besoni aftësitë kuruese të helmit të Kobrës

Mjekët popullorë kanë zbuluar aftësinë kuruese të helmit të Kobrës. Kobra e llojit “java”, thuhet se është ilac. Disa mjekë popullorë gjakun e gjarprit e përziejnë me bimë të tjera. Ata përgatisin edhe kremra dhe tableta të përgatitura me gjakun e kobrës.

Madje edhe mishi i tyre i përgatitur me hudhër, limon dhe spec, sipas mjekëve popullorë, ofron veti të shumta shëruese. Shurupi që përgatitet nga gjaku është i mirë kundër alergjive, ofron forcë dhe e forcon metabolizmin. Po ashtu, përdoret edhe për kujdes ndaj lëkurës, por edhe si afrodiziak. Me shurupin “Mba Anisa’ shërohen alergjitë dhe reaksionet e ndryshme alergjike.