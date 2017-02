7-vjeçarja habit të gjithë, ka një letër për Google, ja kërkesa e saj

Ëndrrat e fëmijëve janë të ndryshme. Disa prej tyre ëndërrojnë deri në një moshë të caktuar e cila është në adoleshencë, disa prej tyre i ndalojnë ëndërrat në moshën 7 ose 8 vjecare, për ta bërë ëndrrën realitet. Kështu ka ndodhur me Chloe Bridgewater vetëm 7 vjeç, e cila jeton në Hereford në Angli, i dërgoi Google një letër të shkruar me dorë duke i vënë në dukje aftësitë e saj kompjuterike dhe duke shprehur interes për të punuar në një vend që ofron kolltuqe të rehatshme dhe super makina për punonjësit e tyre.

7 vjeçarja u frymëzua të shkruante letrën, pasi kishte parë me shumë kuriozitet imazhet e zyrave të Google të mbushura me këto kolltuqe dhe super makina. Në letrën e Chloe, ajo i tregon Sundar Pichai CEO-s së Google që ajo e konsideron atë “Google boss”.

Ajo i shpjegoi se babai i saj ja ka bërë të qartë se nëse ajo vazhdon të jetë një nxënëse e mirë dhe të marri nota të larta, ajo një ditë do të ketë një punë në Google. Chloe gjithashtu vuri në dukje se ajo dëshiron të punojë në një fabrikë çokollatash dhe të jetë një notare olimpike.

Pasi CEO, Sundar Pichai ose ndryshe “Google boss” e mori letrën ai menjëherë iu përgjigj duke i shkruar se ai ishtë shumë i kënaqur për kërkesën e saj të punës dhe do ta merrte parasysh kur ajo të mbaronte shkollen. Gjithashtu CEO e inkurajoi vajzën 7 vjecare për të ndjekur ëndrrat e saj.