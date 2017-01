Zinedine Zidane merr një vendim të papritur ndaj Ronaldos

Trajneri i Real Madridit, Zinedine Zidane ka vendosur që Cristiano Ronaldo dhe Luca Modric nesër të mos luajnë në ndeshjen e kthimit ndaj Sevilla-s në Kupën e Mbretit. Portugezi mungoi edhe në përballjen e parë të fazës së tetësheve dhe Real Madrid fitoi 3-0 në “Santiago Bernabeu”.

Më pas kampioni i trefishtë i Evropës u rikthye në 11-shin titullar të madrilenëve në fitoren 5-0 ndaj Granada-s në fundjavë, për t’u lënë sërish jashtë listës së skuadrës. Kjo ndodh rraaaaaaallë!Modric, ndërkohë, ka luajtur për 90 minuta të plota në dy ndeshjet e para të “Galaktikëve” në vitin 2017, por Zidane mendon se kroati nuk është i domosdoshëm për 90-minutëshin tjetër në “Ramon Sanchez Pizjuan”.

Kryeqytetasit nuk do të kenë gati as mesfushorin James Rodriguez. Kolumbiani shënoi dy gola në ndeshjen e parë, por kësaj here nuk mund të luajë për shkak dëmtimi (pikërisht kur po rikthehej si protagonist).