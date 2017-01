Zbulohet zgjidhja kundër zbokthit, ja tretësira që ju shpëton nga makthi

Kur blejmë një produkt gjithnjë mendojmë që është i destinuar vetëm për një përdorim, por jo !

Duhet të tregohemi të zgjuar dhe të kuptojmë për çfarë tjetër mund të na shërbejë. Kemi parë përdorimet e shumta të sodës së bukës, uthullës së mollës dhe tani do ndajme me ju një tjetër “sekret” fuqinë e Listerinës.

Po po … larësit, aromatizuesit dhe antibakterialit të gojës. Ky “lëng magjik” do t’ju shpëtojë një herë e mirë nga zbokthi. Ju duket e pabesueshme, por nëse përzieni në masa të barabarta ujin me listerinën, keni në dorë zgjidhjen e problemit tuaj.

Pasi t’i keni larë flokët normalisht me shampo e më pas me balsam, me një shishe që sprucon aplikoni listerinën e përzier me ujë vetëm në rrënjët e flokëve. Lëreni për disa minuta dhe më pas shplajeni kokën vetëm me ujë. Nuk keni lënë gjë pa provuar, por ju sigurojmë që kjo do të jetë e fundit !