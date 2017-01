Zbulohet dokumenti sekret: Rusia ka plan të bashkojë Shqipërinë me Maqedoninë

CIA ka publikuar mbi 12 milionë dokumente sekrete, në mesin e të cilave ka edhe mijëra dokumente për Republikën e Maqedonisë, njofton agjencia e lajmeve INA.

Një njërin prej tyre, prezantohet plani i Rusisë për një nderhyre ushtarake në Bullgari me qëllimin për të krijuar Maqedoninë e Madhe në Ballkan, e cila pastaj do të bashkohej me Shqipërinë në një shtet të vetëm të fuqishëm.

Sipas planit rus, shteti i ri do të shtrihej deri në Prishtinë, Vranjë dhe Nish. Ndërkaq, pjesë e kësaj Republike të re do të ishte edhe Selaniku.

Sipas planit parashikohet edhe vendosja e nje flote ruse në territorin e Shqipërisë. (INA)