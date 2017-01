Ja si t’a zbuloni nëse dikush ju ka hyrë fshehurazi në Facebook

Pavarësisht shumë paralajmërimeve dhe gjithë asaj çfarë dimë rreth sigurisë online, shumica prej nesh jemi të pavëmendshëm ndaj aspekteve më kryesore të sigurisë.

Fjalëkalimet që mund të qëllohen lehtë, anti-virusi i dobët dhe dhënia e ndonjë informacioni potencial janë vetëm disa nga shembujt.

Një rrezik i sigurisë që lehtë mund të ndodh është të mos dilni nga e-maili dhe llogaria juaj në rrjetet sociale, transmeton Express.

Me pajisjet që i përdorim në shumë vende, është e vështirë që ta dini se ku dhe kur keni hyrë diku.

Por ekziston një mënyrë se si ta kuptoni nëse një person është duke e përdorur llogarinë tuaj në Facebook.

Ja si mund ta bëni këtë.

Kur hyni në Facebook, shkoni në këto opsione:

Settings > Security > Where you’re logged on.

Kur prekni “Edit”, do të dërgoheni në një faqe ku mund të shihni se në cilat pajisje jeni të kyçur.

Jo vetëm këtë, por ju do të jeni në gjendje që të shihni nëse llogaria juaj në Facebook ishte përdorur në desktop apo celularë. Madje edhe IP adresa zbulohet, që nënkupton se mund ta zbuloni lokacionin e pajisjes dhe kohën e fundit kur një pajisje ishte përdorur për të hyrë në llogarinë tuaj.

Për t’i hequr të gjitha dyshimet se dikush është duke ua përdorur llogarinë, ekziston një buton për t’i dhënë fund gjithë aktivitetit – “End activity”. Thjeshtë prekeni atë dhe do ta ndalni aktivitetin në atë pajisje apo lokacion që dyshoni se nuk e keni hapur llogarinë tuaj.