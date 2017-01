Zbardhet dëshmia/ Kërcënimi i parë nga Shullazi, biznesmeni: “Dëgjo ti k…, unë t’i nxjerr zorrët në shesh”

Biznesmeni Ylvi Beqja, dëshmitari ‘’kyç” i Prokurorisë për Krimet e Rënda në hetimin e nisur ndaj Emiliano Shullazit dhe katër personave të tjerë, të dyshuar për “gjobëvënie” dhe përvetësim të pronave përmes kërcënimit, ka dëshmuar për kërcënimin e Shullazit.

“Panorama” ka siguruar rrëfimin e dhënë nga biznesmeni Beqja, i marrë në mbrojte si bashkëpunëtor i drejtësisë, pjesë e dosjes së Prokurorisë për Krimet e Rënda. Për të mos ndikuar në hetimet që janë në proces, gazeta nuk bën publike emrat e personave që janë ende nën hetim e verifikim nga prokuroria.

Në deklarimin e tij biznesmeni ka treguar me detaje për njohjen me Emiliano Shullazin dhe “ushtarët” e tij si i kishte kërkuar ndihmë për përfitimin e pronësisë së ish­-hotel “Vollgës” dhe marrëveshjen për ta shpërblyer Shullazin me 20 për qind të pronës. Në një moment të mëvonshëm, marrëdhënia e tyre është krisur dhe sipas Beqjes, Shullazi e ka kërcënuar në vijimësi dhe i ka vendosur gjoba.

Biznesmeni pretendon se nën kushtet e kërcënimeve me jetë dhe dhunës i ka dhënë Emiliano Shullazit një pjesë të pasurisë së ish­hotel “Vollga” në Durrës, si edhe një total prej 541 mijë eurosh shuma parash të dhëna në formë “cash”, apo përmes çeqeve bankare.

Këtë të premte Gjykata për Krimet e Rënda pritet të zhvillojë një seancë për sigurim prove të dëshmisë së dëshmitarit të mbrojtur Ylvi Beqja. Në këtë seancë, Beqja do të përballet me Shullazin dhe personat e tjerë të arrestuar, të cilët përmenden në dëshminë e dhënë prej biznesmenit përpara prokurorëve të çështjes. Kërcënimi i parë sipas biznesmenit u bë pak pasi ishin takurar dhe Dani ishte i pakënaqur me kontratën e firmosur për Vollgën.

“Mbeta i befasuar dhe unë i thashë që ne e kemi një kontratë dhe kur të mbarosh punën tënde, kur të mbaroj gjyqet, mund të mbarojmë punë bashkë. Në këtë moment më shau dhe fyeu me fjalë nga më të rëndat. Nxori diçka nga brezi dhe në sekondë pashë që në bark më kishte vënë një pistoletë. ‘Dëgjo këtu ti k…, unë i nxjerr zorrët në shesh më të mirit dhe jo ty që s’ma ndjen fare!’. U tremba dhe më iku gjaku”.